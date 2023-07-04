Пробковый сбой: Путин поручил найти для россиян новые маршруты в Крым

Открытие движения по мосту из Херсонской области снизило нагрузку на Крымский мост, где 1 июля образовались пробки. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с членами правительства 4 июля. Власти ожидают пиковые нагрузки на подъезде к полуострову 16–17 июля. Президент поручил оценить все риски, с которыми могут столкнуться граждане при использовании маршрутов через новые регионы России . На встрече также обсуждались социальные вопросы, включая уровень безработицы, который сейчас в РФ находится на историческом минимуме. В этот же день глава государства встретился с выпускниками «школы губернаторов» . Во время беседы с ними затрагивались самые разные темы: от строительства моста через реку Лену в Якутии до восстановления Каховской ГЭС.

Напряженный трафик

Начало отпускного сезона россиян и возникшие пробки на подъезде к Крымскому мосту стали основной темой совещания Владимира Путина с членами кабмина , которое прошло в режиме видеоконференции. Ранее оперштаб Кубани сообщил, что 3 июля затор растянулся на 13 км со стороны Краснодарского края. Глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом подтвердил резкое увеличение автомобильного трафика на полуостров — с 1 июля он подскочил на 40% . К выходным транспортная нагрузка может еще усилиться, а пиковая ситуация ожидается 16 и 17 июля, предупредил он.

— С первого дня повышения трафика приняты меры, направленные на обеспечение социально-бытовых условий. Водителям и пассажирам раздается питьевая вода, выставлены биотуалеты, для медицинского обеспечения Краснодарским краем организовано дежурство трех экипажей скорой помощи. На подходах к мосту организована накопительная площадка, где водители и пассажиры могут отдохнуть, — сказал министр.

Люди у автомобилей, которые стоят в очереди в сторону Крымского моста Фото: ТАСС/Роман Соколов

Открытие движения по Чонгарскому мосту из Херсонской области — его запустили с 3 июля — снизило нагрузку на Крымский мост , уточнил Виталий Савельев. По его словам, только в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехало по новым регионам. Кроме того, на шести паромах готовятся перевозить до 1 тыс. автомобилей в день , причем военные также готовы предоставить два десантных корабля для автоперевозок, добавил министр. Владимир Путин, выслушав доклад министра, поручил максимально задействовать паромные переправы для нормализации транспортной ситуации. По словам Виталия Савельева, еще один дополнительный паром планируется поставить на Керченскую переправу 7 июля.

Министр рассказал, что сейчас порядка 100 автомобилей ждут проезда на Крымском мосту, потерпеть нужно примерно 30 минут . Со стороны Крыма — 20 минут, сказал, в свою очередь, глава республики Сергей Аксенов. Впрочем, большая пробка на отток со стороны полуострова ожидается уже в августе, заметил он. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию контролируемой, но предложил туристам использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы . По словам главы края, туристов стоит информировать о возможности объезда еще до въезда на Кубань, чтобы решить проблему с пробками на Крымском мосту. Для туристов же это будет предметом гордости — проехать по новым субъектам РФ , считает он.

Члены правительства РФ участвуют в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Александр Казаков

— Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения , но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен, — ответил Владимир Путин.

Президент дополнительно поручил губернатору Краснодарского края совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД изучить возможности перенаправления части автомобильного турпотока в Крым . Вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян пояснил «Известиям», что сама по себе дорога до Крыма из Москвы через новые регионы занимает больше времени, чем через Крымский мост, но она могла бы быть удобна жителям ДНР, ЛНР и Ростовской области.

Вид на Крымский мост со смотровой площадки на горе Митридат Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Важно и то, в какую часть Крыма направляется турист. Если это Джанкой или Евпатория, то воспользоваться проездом через новые территории имеет смысл. Ехать же через них в Керчь, Феодосию и Судак — это как добираться из Москвы в Петербург через Воронеж, огромный крюк . Безусловно, есть и вопросы безопасности при движении через новые регионы. Помимо этого, несколько месяцев назад в ночное время там действовал комендантский час, движение машин не разрешалось. Туристам стоит проверить все ограничения и принять взвешенное решение перед такой поездкой, — сказал он.

Социальные вопросы

Во время совещания также обсуждалась ситуация с безработицей в стране. По словам президента, ее уровень достиг исторического минимума — 3,2% : 2,4 млн человек классифицируются как безработные, 73,4 млн человек трудоустроены. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков добавил, что число занятых в России граждан за год выросло на 1,5 млн — до 73,4 млн. Причем безработица в стране сократилась во всех возрастных группах, включая молодых людей, и их уровень трудоустройства после вузов составляет свыше 80%.

— Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учебой, либо при выборе первого места работы , на старте так называемого профессионального пути. В 2021 году была принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17%. Сегодня этот показатель 11,5%, — отметил он.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

При этом всплеска безработицы в РФ не ожидается, и Минтруд даже прогнозирует ее дальнейшее снижение . Однако ситуация с трудоустройством в субъектах всё же различается: если в 34 регионах РФ она находится на отметке ниже 3%, то в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании и Чечне превышает 10%. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях действует уже 78 центров занятости, сказал министр. С начала года в них обратились свыше 51 тыс. человек и 42 тыс. из них уже трудоустроены, добавил Антон Котяков.

В завершение Владимир Путин поинтересовался у министра просвещения ситуацией с капремонтом школ. В 2022-м его провели везде, где это было запланировано, а в этом году намечен ремонт в 1760 учебных заведениях . «Никакие санкции, никакие ограничения нам не мешают, мы идем в плановом режиме. И все задачи, поручения будут выполнены в срок», — заключил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кадровый состав

4 июля президент лично принял выпускников Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую сегодня привыкли называть школой губернаторов . Несмотря на официальный характер мероприятия, встреча прошла скорее в дружеском ключе, чем в деловом. При этом многим удалось получить поддержку у президента в решении своих вопросов: в частности, Владимир Путин пообещал, что мост через реку Лену в Якутии, сдача которого всё время откладывается, обязательно будет построен . Однако президент отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата РФ, не застали врасплох.

На встречу с президентом пришли и представители новых российских регионов. Зампред правительства Херсонской области Семен Машкауцан рассказал Владимиру Путину, что наиболее перспективной отраслью в регионе стал аграрно-промышленный комплекс: плодородные земли и система мелиорации. Кроме того, судостроение в перспективе может оказаться якорной отраслью промышленности области, а судостроительное производство — центром машиностроительного кластера. Важным вопросом остается восстановление Каховской ГЭС , добавил Семен Машкауцан.

Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сейчас на ней активно идет работа по восстановлению инфраструктуры связи, которая была нарушена из-за затопления, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Ким . «Там средний срок жизни базовой станции два дня. Мы ее строим, они ее выбивают, электрику выбивают, они дизельные генераторы воруют, что ж там говорить, колоссальная сложнейшая задача. Связь населению там очень нужна, чтобы иметь возможность и вызвать экстренные службы, и пообщаться, выйти на связь с близкими», — добавил он.

Президент оценил мужество жителей области и управленцев, которые восстанавливают жизнь в регионе, а также добавил, что не сомневается: страна одержит победу в спецоперации . Он также коснулся отмены российской культуры, сравнив попытку ее уничтожения с самоубийством, потому что русская культура — часть европейского и общемирового наследия.

Участники встречи успели и немного пошутить с президентом — например, о повышении зарплат для госслужащих, разнообразных задачах, которые им приходится решать на посту, и даже о возрасте чиновников. «Есть другой Владимир Владимирович, постарше вас», — ответил Владимир Путин «выпускнику», главе Томской области Владимиру Мазуру, который назвал себя самым взрослым участником из категории «50+».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в Кремле Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— «Школа губернаторов», действительно, очень удачный проект. Причем это не только новая система обучения, которая, постоянно видоизменяется, это еще и выстраивание горизонтальных связей. Я общаюсь с выпускниками «школы губернаторов» и вижу практические случаи, как они какие-то проблемы решают с помощью горизонтальных связей. Есть ощущение единой команды и взаимопомощи , — сказал «Известиям» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко.