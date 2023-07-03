Кооперационная система: крупнейшие работодатели стали взаимодействовать с вузами для обучения выпускников для себя

Крупнейшие компании стали плотно сотрудничать с вузами, а также запускать собственные платформы для обучения и целые университеты, чтобы обучать нужных отрасли специалистов. Об этом «Извес­тиям» рассказали российские организации. Партнёрства и коллаборации между бизнесом и учебными заведениями — это позитивный тренд в области образования, считают эксперты. Однако существует проблема в том, что вузы преследуют одни цели, а компании — другие. Поэтому необходимо сбалансировать спрос и предложение на рынке труда и совместить интересы предприятий, образовательных учреждений и студентов. Эксперты считают, что такая кооперация — одно из самых эффективных решений проблемы дефицита кадров в России.

Подготовить и переподготовить

В крупнейших российских компаниях заявили «Извес­тиям», что успешно выстраивают партнёрскую систему с топовыми учебными заведениями. Среди них — «Тинькофф», «Ростелеком», «Трансмашхолдинг». Большинство опрошенных предприятий рассказало о собственных учебных заведениях, курсах и подразделениях в образовательных учреждениях. Многие развивают стипендиальные программы и активно набирают стажёров.

Почти все ответившие крупнейшие предприятия заинтересованы в обучении инженеров, рабочих и IT-специалистов («Алроса», «Ростех», «Газпром нефть», «Ростелеком», «ТМХ», «Степь», «ФосАгро», «ГАЗ», «СОГАЗ», «Т Плюс», «ТМК», «Русал», «РСХБ», АФК «Система», ПАО «ОАК», АО «Трансмашхолдинг»).

Вопрос кооперации вузов и бизнеса сегодня очень популярен, отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич. Однако есть проблема в том, что учебные заведения работают на свои цели, а компании — на свои. Необходимо совмещать компетенции выпускников с запросами работодателей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда. Это одна из задач нового проекта «Тинькофф» — Центрального университета, работающего по STEM-модели, о запуске которого компания объявила в середине июня.

— Мы за партнёрства и коллаборации как с индустриальными партнёрами, так и с другими вузами. Это создаст позитивный тренд в области образования в целом. Также для талантливых ребят будет предоставлена гибкая система скидок, стипендий, грантов, а также льготных программ кредитования. Главная цель — успешное трудоустройство выпускников, — рассказал Евгений Ивашкевич.

В «Биннофарм Групп» сообщили, что нацелены на обучение биотехнологов, химиков и биологов. В «Ашан Ритейл» — в массовом и линейном персонале. «ТМХ» делает ставку и на мультикомпетенции, чтобы люди могли занимать новые профессиональные ниши. В «ТМК» рассказали, что они работают более чем с 30 вузами, решая задачу развития управленцев и резерва внутри компании. В «Почте России» востребованы специалисты из линейного и среднего менеджмента, логистики, почтовой связи.

В последние 20–30 лет рабочие и инженерные профессии пользуются низкой популярностью у молодёжи, поэтому есть цель изменить общий тренд в стране, отметили в «Алросе».

— Ранняя профориентация и кооперация с вузами даёт возможность опережающей подготовки необходимых специалистов для новых отраслей экономики, где кадровый вопрос стоит особенно остро, — отметили в АФК «Система».

Взаимодействие с учебными заведениями прямо отражается на качестве подготовки персонала, кроме того, сокращается период адаптации новых сотрудников, считают в «Т Плюс». Кроме того, проекты по кооперации направлены на улучшение жизни в регионах и развитие молодёжи, подчеркнули в «Русале».

— Люди — главный актив компании. Инвестиции в развитие профессиональных компетенций работников — это рост вовлечённости, сокращение издержек и повышение качества продукции. В конечном счёте — повышение капитализации всего бизнеса, — добавил руководитель департамента оценки, развития персонала и внутренних коммуникаций АО «Трансмашхолдинг» Евгений Степанов.

Дефицит в минус

Кооперация вузов и бизнеса неуклонно расширяется. Серьёзная нехватка квалифицированных специалистов на рынке стимулирует компании заблаговременно готовить кадры под себя, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Плюс к этому молодой специалист всегда стоит дешевле, чем опытный.

Сотрудничество приносит пользу и бизнесу, и студентам, и вузам. В конечном итоге от этого выигрывает весь рынок труда, считает эксперт. По сути, это одно из немногих эффективных решений, позволяющих снизить нехватку квалифицированных кадров в экономике, добавил он. В сферах, где избыток специалистов, просто отбирают лучших из лучших. А там, где работников катастрофически не хватает, компании расхватывают практически всех. При этом, по словам Агвана Микаеляна, в основном все предприятия отдают предпочтение ограниченному количеству ведущих вузов.

— Сейчас много компаний начало сотрудничать с вузами, и за стажёров даже появляется конкуренция. Теперь предприятия уже оплачивают практику, что является важным подспорьем для студентов. Старшекурсник получает возможность работать по специальности и развивать компетенции, не отвлекаясь на низкоквалифицированную работу ради заработка, — отметил Агван Микаелян.

Ключевое преимущество такого партнёрства для бизнеса — это возможность влиять на учебный процесс и вести дисциплины, которые будут полезны будущим кандидатам, а также заранее анализировать возможности будущих соискателей, считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, сегодня более 70% российских работодателей готовы «вырастить» специалиста.

— Такая практика хорошо показала себя во всём мире. Крупные компании и зарубежные университеты создают совместные программы обучения, а бизнесмены преподают студентам реальные кейсы, — подчеркнул эксперт.

Дефицит кадров — проблема решаемая, однако для этого работодателям придётся кооперироваться не только с вузами, но и со школами, уверен директор НИЦ профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов. Именно в системе общего образования происходит первичный профессиональный выбор. Нет смысла кооперироваться с учебным заведением, которое набрало случайных абитуриентов, полагает эксперт.

— Все компании заинтересованы в молодых специалистах, но особым вниманием со стороны государства пользуются отрасли, связанные с инновациями, с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета страны, — добавил он.

Как отметил Владимир Блинов, есть большая проблема в том, что пока не выработались механизмы, обеспечивающие гарантию работодателям, что их затраты вернутся в виде надёжного и квалифицированного специалиста.