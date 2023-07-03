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Пробный заезд: почему затор у Крымского моста увеличился до 13 км

Число пунктов досмотра возросло, но скорость их прохождения недостаточна, считают эксперты
Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Очередь из машин перед Крымским мостом в понедельник, 3 июля, достигла 13 км. Для облегчения ожидания местные власти организовали раздачу питьевой воды, дежурство бригады медиков, установили вдоль трассы биотуалеты. Число пунктов досмотра увеличено с 60 до 80. Уже проехавшие пробку автомобилисты рассказали «Известиям», что провели в ней порядка шести часов. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что крымские отели не будут штрафовать туристов за опоздание и даже вернут им средства, если из-за ожидания в заторе люди проведут в отеле меньшее количество дней.

Бесконечная полоса

В понедельник, 3 июля, пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась на 13 км, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Аналогичную оценку «Известиям» озвучили и ожидающие проезда автомобилисты.

Пробка начала образовываться 1 июля. К концу субботы она достигала девяти км, к вечеру воскресенья, 2 июля, чуть уменьшилась — до восьми километров, но затем снова начала расти.

Как указывали в минтрансе Крыма, ее причиной стал большой поток желающий попасть на полуостров. Кроме того, на скорость движения повлияло и ужесточение правил досмотра автомобилей и багажа.

Местные власти и волонтеры организовали подвоз питьевой воды для застрявших в пробке людей — за последние сутки ее уже раздали пять тонн. Через каждые 350 метров установили биотуалеты. На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС. Находится на трассе и дежурная бригада медиков.

МЧС раздает воду в пробке на крымском мосту
Фото: соцсети

Дорога от начала затора до пункта проверки сейчас занимает порядка шести часов, рассказали «Известиям» люди, уже оказавшиеся в Крыму.

— Разницы, когда попытаться проехать, утром или днем, нет. Время примерно одинаковое, но ночью жары нет — это единственный плюс, — поделилась с «Известиями» водитель автомобиля Валерия.

Туристы жалуются, что машины вынуждены двигаться только по одной полосе дороги. Сотрудники полиции пресекают попытки проехать по второй и вынуждают нарушителей встроиться в левый ряд. Для обмена информацией и помощи друг другу застрявшие создали чат, сейчас в нем 12 тыс. участников.

«Все было бы быстрее если бы элементарно соблюдали порядок очереди, а не пытались влезть», — написала из пробки пользовательница Олеся.

— Стоим уже четыре часа, никаких мероприятий по уменьшению пробки не проводится. Что люди творят на дороге — это кошмар: зажимают, не дают проехать дальше, — поделился с «Известиями» Артем Баранов, один из тех, кто стоит в пробке.

«Пробка ужас, за три часа четыре км проехал», — предупреждают и пользователи в сообщениях в онлайн-картах.

пробка на крымском мосту
Фото: ТАСС/Роман Соколов

Минтранс, и оперштаб Кубани просят водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок.

Скорость проверки

Скорость прохождения самого досмотра перед Крымским мостом напрямую зависит от количества провозимых вещей, отмечают в операштабе. На материковой части число пунктов досмотра увеличили до 80, несколько дней назад их было около 60.

Для путешественников существует два варианта досмотра: ручной и с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, пояснил в беседе с «Известиями» криминалист Владимир Кондратенко.

— Досмотр после известных всем событий значительно ужесточили. Автомобили проверяют на предмет перевозки взрывчатки, опасной химии, оружия и прочей «запрещенки», — отметил эксперт.

При ручном досмотре автомобиль отправляют к специализированным зданиям: там проходит проверка багажа, машины и самих пассажиров. Процедура, по словам эксперта, похожа на досмотр в аэропорту.

пробка на крымском мосту
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— При таком досмотре личные вещи и багаж сканируют. Проверка длится от 15 до 20 минут в зависимости от скорости выгрузки личных вещей, если мы говорим о ручной проверке, — добавил Владимир Кондратенко.

Для более быстрого прохождения досмотра в Минтрансе порекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. «Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля», — уточнили в ведомстве.

Поток туристов

Одна из причин пробок у Крымского моста — существенное увеличение турпотока на полуостров по сравнению с июнем. Связано это с тем, что популярные отели Краснодарского края уже заполнились, отметил в беседе с «Известиями» президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

— Наш прогноз о том, что к июлю турпоток в Крым начнет восстанавливаться, сбылся, — сказал он. — Но пропускная система на Крымском мосту к такому событию оказалась не готова. Надеюсь, что власти полуострова оперативно отреагируют на ситуацию, поскольку в ином случае итоги туристического сезона для Крыма станут драматичными.

пробка на крымском мосту
Фото: ТАСС/Роман Соколов

Илья Уманский напомнил, что экономическая ситуация в Крыму, во многом зависит именно от потока туристов. В июне он был значительно меньше по сравнению с предыдущими годами — часть местных отелей даже перенесла открытие сезона на июль в надежде сэкономить на зарплатах.

По мнению президента РСТ, пропускных пунктов на Крымском мосту достаточно, необходимо ускорить сам процесс досмотра.

— Это ответственность властей, которые обязаны разобраться с пробкой, иначе с их стороны это просто бездействие, — полагает он. — Способов объехать пробку нет.

При этом представители РСТ уже пообещали, что отели Крыма не будут применять санкции к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, и вернут им средства, если из-за затора фактическое время проживания окажется меньше.

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