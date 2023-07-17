НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой

ЧП на Крымском мосту, произошедшее 17 июля, является террористической атакой. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — сообщили в информационном центре НАКа.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — указано в сообщении.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Пострадавшую 14-летнюю девочку госпитализировали самолетом санавиации, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Железное полотно без повреждений — движение поездов уже возобновлено. Конструкции пролетов находятся на опорах, уточнили в Минтрансе.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов. Отели в свою очередь безвозмездно продлевают сроки проживания приехавших.