На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки

Угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. Об этом 17 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — написала она в Telegram.

Минькова рассказала, что пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты детской краевой клинической больницы (ДККБ), среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк», — отметила чиновница.

Девочку готовят к переводу в краевую больницу, сообщил главврач ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров.

«Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме», — отметил главврач.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с девочкой работают медики и психолог. Ей будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.