Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Общество
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Политика
Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США
Политика
Комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине
Мир
МИД КНР выразил надежду на продление зерновой сделки
Туризм
В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов
Экономика
В России подорожали грузовые автоперевозки
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Авто
АвтоВАЗ планирует начать производство 150-сильных турбомоторов
Авто
На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore
Происшествия
Туристку убило молнией на юге Красноярского края
Авто
Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки

0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. Об этом 17 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — написала она в Telegram.

Минькова рассказала, что пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты детской краевой клинической больницы (ДККБ), среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк», — отметила чиновница.

Девочку готовят к переводу в краевую больницу, сообщил главврач ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров.

«Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме», — отметил главврач.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с девочкой работают медики и психолог. Ей будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023