Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавшей при ЧП на Крымском мосту
Состояние девочки, пострадавшей при ЧП на Крымском мосту, оценивается как средней тяжести, с ней работают медики и психолог. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 17 июля.
«Мой аппарат с утра на связи с уполномоченными по правам ребенка в Краснодарском крае и Белгородской области. Девочке будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях. Начат поиск родственников», — написала она в Telegram.
Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.
Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.
Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.