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Бабушка выжившей при теракте на Крымском мосту девочки рассказала о ее дальнейшей судьбе

Бабушка выжившей в теракте на Крымском мосту девочки заявила, что Ангелина останется в семье тети
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Фото: соцсети
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Бабушка выжившей при теракте на Крымском мосту 14-летней Ангелины Алла Кулик заявила, что девочка останется в семье своей тети Алены Шестаковой. Об этом она сообщила в понедельник, 17 июля, ИА Регнум.

Бабушка девочки — мать погибшего Алексея Кулика — отца Ангелины. По словам 72-летней женщины, школьница будет жить у родной сестры ее погибшей мамы. Она приняла такое решение, поскольку в силу своего возраста опасается, что не сможет должным образом следить за подростком.

«Ангелина останется с семьей сестры Наташи. Мы с мужем уже пожилые и не сможем взять девочку к себе. Можем не справиться. Поверить в случившееся очень сложно. В Крым Алеша с Наташенькой ездили каждый год в одно и тоже время. Уже 4 года подряд. В районе Крымского моста сейчас нет связи, поэтому мы даже не можем дозвониться до выживших родственников», — рассказала женщина.

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Она уточнила, что с пострадавшей девочкой ей связаться не удалось. В больнице ей сообщили, что с подростком работают психологи.

Женщина добавила, что родители Ангелины не боялись возможных терактов, потому как сами жили в обстреливаемой украинскими военными Белгородской области.

Ранее сообщалось, что девочку доставили вертолетом в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести. Жизни подростка ничего не угрожает.

17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через мост или использовать альтернативные маршруты. Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

По заявлению Национального антитеррористического комитета, ЧП является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

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