Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили на вертолете в реанимацию

Девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, доставили вертолетом в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Об этом 17 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Еще в Темрюкской центральной районной больнице ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи», — написала она в Telegram.

Медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, ее проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента, отметила Минькова.

Ранее сообщалось, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести.

17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с девочкой работают медики и психолог. Ей будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.