Реклама
Прямой эфир
Политика
Посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке
Авто
За полгода в Москве выявили 47 тыс. припаркованных на траве автомобилей
Общество
СК возбудил уголовное дело после похищения россиянина Башарова в Сирии
Мир
В МВД Приднестровья сообщили о смерти лидера компартии Олега Хоржана
Мир
Великобритания расширила антироссийские санкции
Общество
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
Общество
Хуснуллин сообщил об обследовании Крымского моста строителями
Политика
В Госдуме уличили Запад в желании избавиться от Зеленского
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Харькове
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS
Общество
В Красноярске задержали вымогавших у Митволя 100 млн рублей мужчин

Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили на вертолете в реанимацию

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, доставили вертолетом в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Об этом 17 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Еще в Темрюкской центральной районной больнице ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи», — написала она в Telegram.

Медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, ее проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента, отметила Минькова.

Ранее сообщалось, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести.

17 июля движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с девочкой работают медики и психолог. Ей будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023