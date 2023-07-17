От опоры до точки: какие последствия у очередной атаки Киева на Крымский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте на Крымском мосту. В 3:05 ночи 17 июля в результате атаки двух морских беспилотников был разрушен пролет автомобильного полотна, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. В эпицентре взрывов оказалась машина с семьей — мать и отец погибли, их дочь госпитализировали с травмами. Железнодорожное сообщение восстановлено, но поезда в Крым следуют с задержками. Власти порекомендовали туристам ехать на полуостров сухопутным маршрутом — по новым территориям. Для отдыхающих, оставшихся на полуострове, открыли более 30 пунктов временного размещения, а отельеры готовы безвозмездно продлить им проживание. О том, как ликвидируют последствия теракта и когда могут восстановить движение — в материале «Известий».

Ночная атака

В результате атаки двух морских беспилотников, которая произошла в ночь на 17 июля, дорожное полотно одного из пролетов Крымского моста просело, однако сам объект не получил серьезных повреждений, все его опоры остались целыми — это подтверждает видео, которое получили «Известия».

«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Автомобильное движение по мосту временно приостановлено.

«Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что два украинских надводных беспилотника атаковали мост в 03:05.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По информации правоохранителей, за подрывом стоят украинские спецслужбы. В СК отметили, что уже «назначены необходимые экспертизы», «устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению преступления».

В результате инцидента погибли два человека , сообщили в Следственном комитете РФ. По информации «Известий», это семейная пара из Белгородской области — 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей Кулик. В машине с ними находилась дочь-подросток, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и легких, переломом носа.

Губернатор Белгородской области Гладков пообещал оказать девочке и ее родственникам всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Она была создана в рамках поручения президента после ЧП на мосту в октябре 2022 года, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления», — подчеркнул Марат Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в регионе усилили меры безопасности в связи с инцидентом.

Альтернативные пути

Туристы, которые стояли неподалеку от моста в пробке, сообщили, что слышали несколько взрывов, после чего сотрудники ДПС попросили всех разворачиваться. Сейчас, спустя несколько часов после происшествия, машин у пунктов досмотра на мосту не осталось.

Минтранс заявил, что для водителей доступен наземный маршрут по новым регионам. Этот же путь призвал выбирать и глава Крыма Аксенов — в целях безопасности. Туристы уже попробовали проехать по предложенному варианту.

— Проехали по новым территориям со стороны Таганрога в Крым. Дорога отличная, только в Мариуполе не очень и после Чонгара. Там серьезно досматривают, но состоянием дороги был обрадован, — рассказал «Известиям» один из туристов.

Для проезда по альтернативному маршруту при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль, уточнили в оперштабе региона. На альтернативном маршруте работает три пункта пропуска — Армянск, Джанкой и Перекоп.

Губернатор Ростовской области Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что поручил региональному минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Власти возобновили железнодорожное движение — первый поезд №178 «Симферополь - Москва» уже отправился со станции Керчь Южная - Новый Парк. Однако десять поездов пока задерживаются, время ожидания отправки — от часа до пяти.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что через Крымский мост людей перевезут электричками.

«Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — написал он.

Крючков добавил, что власти открыли дополнительную горячую линию для туристов, куда можно обратиться за помощью.

Также открылась и паромная переправа со стороны Краснодарского края — из порта Кавказ можно добраться в Керчь. Маршрут по морю доступен тем, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта.

Для тех, кто решил переждать и отправиться в путь позже, открыли пункты временного размещения (ПВР). Там туристы смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

По другую сторону моста — в Феодосии и Керчи — развернуты 34 ПВР, сообщают в администрациях городов. 16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив.

Сотрудниками департамента городского развития Керчи проводится мониторинг цен на продукты питания и топливо. Кроме того, в Российском союзе туриндустрии уточнили, что отели Крыма готовы безвозмездно продлить проживание туристам, которые остались на полуострове в связи с ЧП.

Опыта действий в случаях ЧС у российских туроператоров в последнее время накопилось достаточно, заявил «Известиям» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, организованных туристов ЧП не коснулось.

— Они добираются в Крым поездами, и все вопросы за них решает туроператор. Возможно, где-то произойдет смещение логистики по времени, но туристу доплачивать ничего не придется. Что касается самостоятельных туристов, то они ответственность за себя несут сами, — подчеркнул он.

«Главное — опоры не повреждены»

Морские беспилотники, о которых сообщил НАК, можно «напичкать» большим количеством взрывчатки, рассказал «Известиям» эксперт в сфере обеспечения безопасности Владимир Кондратенко.

— Пока тяжело сказать, какой урон был нанесен мосту. Опоры не повреждены — это самое главное. Сейчас важно отремонтировать полотно, но сделать это можно достаточно быстро, стоит вспомнить предыдущий теракт — движение было восстановлено оперативно, — отметил эксперт.

Так как поток машин перенаправили по альтернативному маршруту через новые территории, могут быть заторы из-за усиления проверок, отметил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Когда в случае ЧП поток автомобилей перенаправляют по другим направлениям, то согласно протоколам будут усиливаться проверки. Через новые территории сейчас хорошие дороги. Но людям придется подождать. Предсказать, насколько большие пробки будут и какое время займут проверки в нынешних условиях почти невозможно, — сказал он «Известиям».

Чтобы ускорить процесс, по словам эксперта, гражданам необходимо всячески содействовать правоохранительным органам: открывать машину, доставать по их просьбе все предметы, а также сохранять спокойствие.

Попытки реванша

В Крыму намерены оперативно ликвидировать все последствия, поэтому курортный сезон не пострадает, полагают в Госдуме России.

— Крымские власти сообщают, что железнодорожное движение по мосту уже восстановлено, а раз не пострадали опоры, то и асфальтовое покрытие автомобильной части положить вновь не займет много времени, — сказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что среди туристов паники не наблюдается.

— Русских никто не назовет слабонервным народом, особенно, если речь идет об отдыхе — с насиженного места даже под обстрелами, думаю, никто не побежит, — заявил он.

Депутат напомнил, что существует и сухопутный коридор в Крым. Однако, по его мнению, он пока не настолько безопасен, чтобы рассматривать его как основной для туристов.

При этом никакого осуждения со стороны Запада ЧП на Крымском мосту не будет: по словам политика там прекрасно осведомлены о методах, которые использует киевский режим.

Сенатор от республики Ольга Ковитиди назвала произошедшее попытками Украины взять реванш за провалившиеся попытки контрнаступления.

— Пока мы часами проверяли автотранспорт перед Крымским мостом, противник подготовил и осуществил атаку с моря, — обратил внимание член комитета ГД по обороне Дмитрий Кузнецов. — Мы должны были ставить боновые заграждения.

По его словам, по мере устранения последствий атаки, движение по Крымскому мосту стоит открывать постепенно, начиная с реверсивного.

Разрушение этого гражданского объекта не имеет какого-либо военного значения, добавила сенатор от ДНР Наталья Никонорова. Она отметила, что повреждения моста будут устранены уже в минимальные сроки.

Снабжение жителей полуострова всем необходимым и передвижение туристов будет осуществляться по морским и альтернативным наземным маршрутам, по территории новых регионов, сказала она.

Над материалом работали: Яна Штурма, Роман Солдатов, Анастасия Платонова, Алена Нефедова.