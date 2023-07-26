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Захарова предупредила о жестких ответных мерах на террористические атаки Киева

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 26 июля, на брифинге.

Она указала на совершенные в текущем месяце украинские атаки на гражданские объекты в России, в частности на атаку беспилотников на Москву и Крымский мост, а также на поселок Раздольное в Крыму, где погибла 14-летняя девочка.

«Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», — отметила Захарова.

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Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил о том, что Украина продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что такие высказывания свидетельствуют о том, что Киев открыто признается в террористическом характере своего режима.

До этого, 24 июля, Минобороны РФ пресекло атаку украинских беспилотников на объекты в Москве: один из взрывов произошел на Комсомольском проспекте, там были повреждены крыша дома, стекла зданий и витрины магазинов. Второй прозвучал в офисном здании на проспекте Лихачева.

Комментируя атаку, Захарова назвала ее актом международного терроризма. На сайте МИД РФ было также опубликовано заявление, в котором отмечалось, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

17 июля Украина предприняла попытку новой террористической атаки на Крымский мост. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате атаки погибли два жителя региона — семейная пара. Их 14-летняя дочь пострадала, она была госпитализирована. 24 июля девочку выписали из больницы.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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