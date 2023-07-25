В ГД указали на признание Киева в терроризме после угроз атаковать Крымский мост
Киев открыто признается в своем террористическом режиме. Об этом 25 июля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Так он отреагировал на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью CNN о том, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.
«Идет открытое признание в террористических действиях. Поэтому, если нас предупреждают об этом, мы должны предпринять всяческие меры, также наносить превентивные удары», — сказал Чепа.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать.
Затем, 24 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что обеспечение безопасности на Крымском мосту в свете новых угроз Зеленского требует тщательных проверочных мер.
17 июля Украина предприняла попытку новой террористической атаки на Крымский мост. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате атаки погибли два жителя региона — семейная пара. Их 14-летняя дочь пострадала, она была госпитализирована. 24 июля девочку выписали из больницы.
Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.