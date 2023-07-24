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Песков заявил о важности обеспечения безопасности на Крымском мосту

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Обеспечение безопасности на Крымском мосту в свете новых угроз президента Украины Владимира Зеленского требует тщательных проверочных мер. Об этом 24 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Он добавил, что ситуация требует от правоохранительных органов постоянных мер повышенной бдительности.

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Ранее, 21 июля, Зеленский на форуме по безопасности в Аспенском институте заявил, что Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать. Он подчеркнул, что такое отношение распространяется на все объекты, задействованные в конфликте, которые не используются для достижения мира.

До этого, 19 июля, Песков также указывал, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Продолжая комментировать реакцию западных стран на атаку на Крымский мост, он отметил, что государства в данном случае не гнушаются никаким молчанием.

17 июля Украина предприняла попытку новой террористической атаки на Крымский мост. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате атаки погибли два жителя региона — семейная пара. Их 14-летняя дочь пострадала, она была госпитализирована. Позже для продолжения лечения девочку доставили в ведущую детскую федеральную клинику в Москве. Угрозы для ее жизни нет.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

18 июля зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине заявил, что теракт на Крымском мосту связан с провалом на саммите НАТО в Вильнюсе, где украинский лидер не смог реализовать все свои цели. Полянский назвал эти действия Киева резонансными, но не имеющими военного значения, а также подчеркнул, что они выглядят жалко и больше походят на агонию.

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