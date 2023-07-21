Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский заявил об усилении ВСУ в портах под прикрытием зерновой сделки
Общество
Суд арестовал Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Мир
Блинкен заявил о наличии у Украины всего необходимого для контрнаступления
Происшествия
Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации пожара на складе в Ростовской области
Экономика
Мантуров заявил о росте на 20% доли российского оборудования
Мир
В Стамбуле сократились запасы воды до 40% от нормы из-за жары
Пресс-релизы
Форум Россия – Африка станет площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте
Мир
Поиски львицы в Берлине обошлись казне в €100 тыс.
Происшествия
Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м
Мир
В Алабаме провели первую казнь после введенного в 2022 году перерыва
Мир
Лукашенко поручил найти нового главу минсельхоза Белоруссии
Общество
Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
Политика
МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ
Сюжет:

Зеленский назвал Крымский мост целью для нейтрализации

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть нейтрализована
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать. Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспенском институте.

Он подчеркнул, что такое отношение распространяется на все объекты, задействованные в конфликте, которые не используются для достижения мира.

Также Зеленский упомянул, что Киев намерен добиваться полного возвращение Крыма в состав Украины.

«Стратегия Киева — все взорвем, уничтожим, унизим, отрежем»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров — о действиях Запада, дефиците рабочих рук, внутреннем туризме и предстоящих выборах

Ранее, 19 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Продолжая комментировать реакцию западных стран на атаку на Крымский мост, он отметил, что государства в данном случае не гнушаются никаким молчанием.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине заявил, что теракт на Крымском мосту связан с провалом на саммите НАТО, где украинский лидер не смог реализовать все свои цели. Полянский назвал эти действия Киева резонансными, но не имеющими военного значения, а также подчеркнул, что они выглядят жалко и больше походят на агонию.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на мосту погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023