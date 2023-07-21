Зеленский назвал Крымский мост целью для нейтрализации
Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать. Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспенском институте.
Он подчеркнул, что такое отношение распространяется на все объекты, задействованные в конфликте, которые не используются для достижения мира.
Также Зеленский упомянул, что Киев намерен добиваться полного возвращение Крыма в состав Украины.
Ранее, 19 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Продолжая комментировать реакцию западных стран на атаку на Крымский мост, он отметил, что государства в данном случае не гнушаются никаким молчанием.
Накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине заявил, что теракт на Крымском мосту связан с провалом на саммите НАТО, где украинский лидер не смог реализовать все свои цели. Полянский назвал эти действия Киева резонансными, но не имеющими военного значения, а также подчеркнул, что они выглядят жалко и больше походят на агонию.
17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на мосту погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.
Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.