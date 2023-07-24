«Мы с Ангелиной отправляемся домой»

Пострадавшую при подрыве Крымского моста 14-летнюю Ангелину Кулик выписали из больницы, сообщил «Известиям» ее дядя Сергей Шестаков. По его словам, от девочки больше не скрывают смерть ее родителей, которые погибли во время теракта 17 июля. Ребенок узнал об этом 20 июля — в день их похорон. Информацию о выписке Ангелины подтвердили и в Минздраве — последние несколько дней девочка находилась на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве. Родственники девочки приняли решение, что она будет жить в семье своей родной тети.

«Держится достойно»

По словам Сергея Шестакова, здоровье его племянницы восстановилось и ей больше нет необходимости оставаться под присмотром врачей.

— Ангелина чувствует себя отлично как в эмоциональном, так и в физическом плане — увечий и переломов у нее нет. Мы отправляемся домой, сейчас оформляем документы, — сказал он и попросил журналистов не беспокоить семью.

Фото: t.me/minkovaanna23 Госпитализация пострадавшей при подрыве Крымского моста девочки, 17 июля 2023 года

Информацию о выписке «Известиям» подтвердил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

— Девочку выписали, было проведено всё необходимое лечение. Ее состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается, — сказал он.

Ангелина находилась в РДКБ с четверга, 20 июля. После трагедии на Крымском мосту ее на вертолете доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Там врачи стабилизировали ее состояние, после чего отправили на лечение в Москву. Транспортировкой занимались бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава, сообщали в Минздраве.

О гибели мамы и папы родные сообщили Ангелине только на третий день — как раз 20 июня , рассказал «Известиям» Сергей Шестаков. Реакция, по его словам, была «такой, какой и должна была быть».

— Как отреагировала на новость о смерти родителей? А как бы вы отреагировали? — сказал Сергей, отметив, что держится девочка достойно.

Погибших при теракте 36-летнюю Наталью и 40-летнего Алексея Кулик похоронили 20 июля на хуторе Подольхи в Белгородской области. Организацией похорон по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова занимался глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На прощание пришли десятки людей: супружескую пару на хуторе хорошо знали и уважали. Погибших отпевали в местной церкви, близкие и знакомые семьи принесли большое количество цветов.

По словам их знакомых, семья была благополучная и крепкая. Наталья Кулик работала в управлении образования Новооскольского городского округа 17 лет и была душой коллектива. Она начинала карьеру с секретаря начальника управления, но с годами заняла должность начальника отдела сопровождения образования. Погибший Алексей Кулик работал водителем «КамАЗа».

«Поехали в ночь, чтобы миновать пробки»

Ранее дедушка Ангелины со стороны матери Владимир Пупынин сообщал «Известиям», что после выздоровления девочки он вместе с женой планирует взять ее к себе. О такой возможности думали и родители погибшего Алексея Кулика.

Но позже семья приняла решение, что девочка будет жить в семье родной тети — Алены Шестаковой.

«Ангелина останется с семьей сестры Наташи, — рассказала мать Алексея Кулика Алла ИА «Регнум». — Мы с мужем уже пожилые и можем не справиться. Поверить в случившееся очень сложно».

Семья Алены Шестаковой в день трагедии также ехала в Крым по мосту и успела пересечь его за несколько минут до взрыва. Отпуск родственники собирались провести вместе и отправились в дорогу в ночь, чтобы миновать пробки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Машина Алены успела проскочить мост, а автомобиль семьи Кулик оказался под ударом террористов. СМИ сообщали, что родителей девочки убило двигателем авто — из-за взрывной волны, шедшей снизу, он влетел в салон. А девочку подбросило, и она вылетела вперед, пробив головой лобовое стекло и застряв в нем. Выбраться из автомобиля Ангелине помогли оказавшиеся рядом с местом взрыва люди.

— Алена услышала взрыв, когда уже проехала мост. Остановилась и стала набирать сестре, — рассказывал Владимир Пупынин. — Спустя час трубку взяла выжившая Ангелина и сообщила, что ее везут в больницу.

По словам Аллы Кулик, родители Ангелины не боялись возможных терактов, потому что жили в обстреливаемой украинцами Белгородской области.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).