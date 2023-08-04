Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии
Армия
Российские танки нанесли удар по складу ВСУ
Армия
«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Палестинского министра уличили в поджоге имущества евреев
Мир
КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Мир
Спецслужбы выявили военкомов ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Армия
Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка
Происшествия
Автомобиль упал в воду в результате обрушения моста в Приморском крае

Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма

Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО в нескольких районах
0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник главы Крыма Олег Крючков 4 августа сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в нескольких районах республики.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

«Крымчане могут быть уверены, что полуостров под надежной защитой»
Глава республики Сергей Аксенов — о рисках блокады региона, возведении оборонительной линии и угрозах со стороны Киева

Ранее, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, был сбит беспилотник. По его словам, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

30 июля Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима осуществить атаку 25 беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

До этого, 16 июля, губернатор Севастополя рассказал о ликвидации вражеских беспилотников над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Никакие объекты как в городе, так и в акватории не пострадали.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что система противовоздушной обороны сбила два украинских дрона вдалеке от береговой линии, еще пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские силы уничтожили два безэкипажных катера в северной части Черного моря.

Между тем 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023