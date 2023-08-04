Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма

Советник главы Крыма Олег Крючков 4 августа сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в нескольких районах республики.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, был сбит беспилотник. По его словам, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

30 июля Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима осуществить атаку 25 беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

До этого, 16 июля, губернатор Севастополя рассказал о ликвидации вражеских беспилотников над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Никакие объекты как в городе, так и в акватории не пострадали.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что система противовоздушной обороны сбила два украинских дрона вдалеке от береговой линии, еще пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские силы уничтожили два безэкипажных катера в северной части Черного моря.

Между тем 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.