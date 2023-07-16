Развожаев сообщил о количестве нейтрализованных беспилотников в районе Севастополя

Силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 16 июля отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. О количестве уничтоженных вражеских беспилотников рассказал глава города Михаил Развожаев.

«Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам», — написал он в своем Telegram-канале.

Также губернатор подчеркнул, что никакие объекты, как в городе, так и в акватории, не пострадали. Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки.

Позже, в 06:54 мск, Развожаев добавил, что, по уточненной информации, в районе мыса Манганари был сбит еще один беспилотник. Таким образом, их общее количество равно девяти.

Ранее 16 июля Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Он добавил, что все службы города находятся в готовности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территорию Крыма БПЛА. Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на севере Крыма ПВО сбила два БПЛА.

15 июня глава Крыма сообщил, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами РЭБ. В некоторых домах выбило стекла.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.