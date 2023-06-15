Глава Крыма сообщил об обезвреженных за ночь беспилотниках над полуостровом

Шесть беспилотников сбили, три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь и утро 15 июня, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла», — написал он в Telegram.

Аксенов добавил, что на места, где в домах выбиты стекла, выехали соответствующие службы для помощи людям. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять информации из проверенных источников.

Ранее, 6 июня, Аксенов рассказал, что украинский беспилотный летательный аппарат был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы и посажен в восточной части Крыма.

Двумя днями ранее, 4 июня, глава республики сообщил, что девять украинских БПЛА были сбиты или посажены за ночь. Он отметил, что в Джанкое из-за падения одного беспилотника повреждены остекление трех частных домов и два автомобиля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.