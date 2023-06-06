В восточной части Крыма заглушили и посадили украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посажен в Крыму. Об этом сообщил во вторник, 6 июня, глава республики Сергей Аксенов.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Днем ранее пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что потерявший управление беспилотник 3 июня упал на пустыре в Таганроге.

Тогда же два БПЛА упали на трассу М-3 «Украина» в Калужской области. Как уточнял губернатор региона Владислав Шапша, детонации беспилотников не произошло. На месте падения дронов были проведены оперативно-технические мероприятия.

До этого, 1 июня, неопознанный объект упал в поле около поселка Товарково в Калужской области. На месте образовалась воронка и загорелась сухая трава. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.