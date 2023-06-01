Неопознанный объект упал в Калужской области

Неопознанный объект упал утром 1 мая в поле около поселка Товарково в Калужской области, произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект», — уточнили местные власти.

На месте взрыва образовалась воронка и загорелась сухая трава.

На месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».