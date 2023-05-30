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СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки беспилотников в Москве

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Фото: ИЗВЕТИЯ/Павел Волков
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По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «терроризм», сообщили во вторник, 30 мая, в Следственном комитете России.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ (Судебно-экспертного центра. — Ред.) ведомства», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

Так, утром в МЧС поступило сообщение о взрыве в доме 11 на улице Атласова в Новой Москве. В результате были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нескольких домах произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Нескольким жителям помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позднее сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Он указал, что звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов, это следствие работы систем ПВО.

В Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин оперативно получал информацию. Песков добавил, что речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине.

Ранее, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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