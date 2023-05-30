Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Часть дронов попала во дворы и жилые дома. По словам мэра Сергея Собянина, несколько зданий получили «незначительные повреждения». В Подмосковье работает система ПВО. Подробности произошедшего выясняли «Известия».

Атаки в Москве

Атака дронов на Москву и Подмосковье произошла ранним утром 30 мая. По предварительным данным, большая часть беспилотников шла в Московский регион с юго-западного направления.

Около 5:30 утра произошел взрыв в Новой Москве: беспилотник врезался в многоэтажку на улице Алтасова в поселении Московский. В здании выбило оконные стекла, были повреждены обшивка и один из балконов квартиры на 25-м этаже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В момент происшествия в квартире находились двое взрослых и пятилетний ребенок. Люди не пострадали: им удалось самостоятельно эвакуироваться и обратиться в МЧС.

Сотрудники экстренных служб оперативно оцепили дом и приступили к работе на месте происшествия. Они обнаружили возле многоэтажки обломки беспилотника.

Около 6:30 утра Telegram-канал 112 сообщил об атаке еще одного беспилотника: он врезался прямо в окно квартиры на 16-м этаже дома на Профсоюзной улице (Юго-Западный округ Москвы), после чего обломки дрона упали на землю.

В квартире, куда попал беспилотник, находилась 36-летняя Александра Ф. — она получила поверхностную рану битыми стеклами. Медики осмотрели женщину на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жителей трех подъездов, пострадавших среди них не оказалось.

«Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы «Школа № 170 имени А. П. Чехова». Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы, на месте... координирует работу», — сообщили «РИА Новости» в префектуре района.

Примерно час спустя еще один беспилотник влетел в окно дома на Ленинском проспекте на 14-м этаже. По данным Telegram-канала « 112 » , на дроне были закреплены три взрывных устройства, которые не сдетонировали.

Из здания эвакуировали около 300 жильцов, пока люди находятся на улице. Жильцы смогут вернуться домой после того, как многоэтажку осмотрят взрывотехники, проведя поквартирный обход.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По словам Сергея Собянина, дома, куда попали беспилотники, получили «незначительные повреждения». На местах работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Сразу после того, как они закончат, жители смогут вернуться в свои квартиры.

«На данный момент никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — призвал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Атаки в Подмосковье

Около 7 утра о взрывах стали сообщить жители подмосковного Одинцово. Эти звуки были слышны во многих населенных пунктах, включая районы Немчиновки и Барвихи.

Также очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Фото: ТАСС

Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он сообщил, что в Подмосковье работает система ПВО, она сбила несколько дронов на подлете к столице.

В Минобороны рассказали об уничтожении дронов

Российские военные смогли сбить беспилотники, которые атаковали Москву и Подмосковье, — об этом рассказали в Минобороны. В ведомстве заявили, что атака была предпринята «киевским режимом», восемь беспилотников были сбиты.

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», — сообщили в Минобороны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Реакция Следственного комитета

Факты нападений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здания в результате атаки дронов в Москве расследуют сотрудники Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники следственных органов главного следственного управления СК России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится на сайте СКР.

В ведомстве также добавили, что в результате падения беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Какие беспилотники атаковали Москву

Как говорит в беседе с «Известиями» криминалист Владимир Кондратенко, судя по фотографиям, беспилотники, атаковавшие столичный регион, сделаны «на коленке» в подвалах — по конструкции становится понятно, что это явно не результат работы конструкторского бюро. Кроме того, специалист предполагает, что дроны были оборудованы двигателем внутреннего сгорания (ДВС). А такие БПЛА еще массово не производят, потому они остаются своего рода экзотикой.

— По сравнению с электрическим двигателем, который не может похвастаться долгой автономностью — 30–40 минут, на бензине всё зависит от емкости двигателя, — объясняет Владимир Кондратенко. — Чем он больше, тем у него большая дальность. У беспилотника с ДВС сложная конструкция, для его сборки обслуживания нужны хорошие инженеры, так как кроме самого двигателя необходимо установить систему зажигания и бензобак.

Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1, на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Фото: ТАСС/Александр Щербак

Такие беспилотники эксперт называет «газонокосилкой с крыльями». Бензиновый БПЛА больше электрического, но благодаря этому он может переносить от 100 кг груза.

Специалист затрудняется сказать, почему заряд не сдетонировал: возможно, причина в том, что БПЛА был сделан «кустарно», на скорую руку, и тот, кто его делал, мог совершить ошибку в конструкции, которая не позволила сдетонировать заряду.

Атаки анонсировали в Киеве

29 мая начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. «Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — написал Буданов в своем Telegram-канале.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинским СМИ призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву. Мэра спросили про периодические атаки на город. Кличко ответил, что отвечать должен командир войск.

«Этот вопрос нужно адресовать господину Залужному: почему столицу Украины россияне могут кошмарить, а жители Москвы отдыхают в столице России?» — сказал Кличко.