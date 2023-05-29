Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — написал Буданов в своем Telegram-канале 29 мая.
Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты уничтожены. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.
Кроме того, российские силы поразили ангар с вооружением и техникой бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.
Отмечается, что за сутки военные РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.