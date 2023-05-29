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Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил РФ скорым ответом на ракетные удары
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Bahmut
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Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.

«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — написал Буданов в своем Telegram-канале 29 мая.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты уничтожены. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Кроме того, российские силы поразили ангар с вооружением и техникой бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

Отмечается, что за сутки военные РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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