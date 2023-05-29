Российские силы нанесли удар по аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты уничтожены. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сказал он.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Кроме того, российские силы поразили ангар с вооружением и техникой бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

Отмечается, что за сутки военные РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Накануне, 28 мая, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВС РФ на южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab.

Гордеев добавил, что на запорожском направлении артиллерийским огнем поражен украинский опорный пункт в районе Новоивановки и ликвидирован минометный расчет в районе Гуляйполя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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