Российские силы на южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат «Валькирия» и «Фурия», — сообщил он.

Гордеев добавил, что на запорожском направлении артиллерийским огнем поражен украинский опорный пункт в районе населенного пункта Новоивановка и ликвидирован минометный расчет в районе Гуляйполя.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что на южнодонецком направлении солдаты Восточной группы не позволили ВСУ провести разведку боем и ударами из минометов нанесли серьезный ущерб неприятелю. Помимо этого, минометным огнем из «Тюльпанов» был уничтожен пункт националистов в Великой Новоселке.

14 мая Гордеев сообщил, что в районе Шахтерского с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена буксируемая гаубица ВСУ M777 американского производства. На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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