Российские военнослужащие ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР. — ​Ред.)», — сказал он.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в районе Шахтерского с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена буксируемая гаубица ВСУ M777 американского производства.

Днем ранее Гордеев рассказал, что экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» разбили две опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Еще один пункт дислокации противника был уничтожен в районе Великой Новоселки ударами из минометов «Тюльпан».

Также на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии служащие Восточной группы пресекли деятельность украинских разведчиков. Между тем на запорожском направлении противник потерял бронеавтомобиль, САУ «Гвоздика» и грузовой автомобиль.

Наконец, с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10» удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника самолетного типа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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