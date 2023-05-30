МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву

В атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, сообщили во вторник, 30 мая, в Минобороны РФ.

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

В ведомстве назвали атаку беспилотников по объектам Москвы террористическим актом киевского режима.

На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

Кроме того, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве.

В Следственном комитете сообщили, что в результате падения БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».