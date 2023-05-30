Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших не было, на месте работают экстренные службы.
До этого в МЧС сообщали о взрыве на улице Атласова в Новой Москве. Были выбиты стекла на 25-м этаже многоэтажки, признаков пожара не обнаружено.
На месте событий побывала корреспондент «Известий» Елена Хмура. Она рассказала, что на газоне рядом с домом лежат фрагменты, вероятно, металлические, их осматривали специалисты. На предоставленных ею кадрах видно, что пострадала верхняя часть здания, выбиты стекла, фрагменты стекол также можно заметить на земле рядом с подъездами дома.