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Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
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Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших не было, на месте работают экстренные службы.

До этого в МЧС сообщали о взрыве на улице Атласова в Новой Москве. Были выбиты стекла на 25-м этаже многоэтажки, признаков пожара не обнаружено.

На месте событий побывала корреспондент «Известий» Елена Хмура. Она рассказала, что на газоне рядом с домом лежат фрагменты, вероятно, металлические, их осматривали специалисты. На предоставленных ею кадрах видно, что пострадала верхняя часть здания, выбиты стекла, фрагменты стекол также можно заметить на земле рядом с подъездами дома.

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