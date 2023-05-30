МЧС устанавливает причины взрыва в Новой Москве

Сотрудники МЧС выясняют причины и обстоятельства взрыва в Новой Москве, в результате которого были выбиты стекла в жилой многоэтажке. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено» — приводит заявление МЧС ТАСС.

27 мая в одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат, в результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. 46-летний самогонщик был доставлен в больницу с ожогами.