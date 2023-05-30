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Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Мэр также сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания.

Как рассказали «Известиям» очевидцы инцидента, мощный хлопок прогремел приблизительно в 4:00 утра. Алексей Арсентьев, проживающий в самой многоэтажке, сообщил, что его семью не пустили в здание, вокруг дома были разбросаны осколки, территория оцеплена.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Тем же днем официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины, объекты уничтожены. В результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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