Реклама
Прямой эфир

Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 30 мая произошел взрыв в Новой Москве, в результате которого были выбиты стекла в жилой многоэтажке. Очевидцы инцидента в беседе с «Известиями» поделились подробностями происшествия.

Жительница района Татьяна Предеина рассказала, что проснулась в 4:16 от звука хлопка, похожего на взрыв. Она сразу же разбудила мужа. По ее словам, хлопок был очень мощный.

«У нас окно было открыто, а мы в 800 м отсюда. То есть тут ребята, скорее всего, просто подскочили от такого удара», — поделилась она.

Алексей Арсентьев, проживающий в самой многоэтажке, рассказал, что сегодня они с семьей прилетели с отдыха в четыре часа утра. Из-за инцидента их не впустили в здание.

«Увидели такую ситуацию: вокруг дома разбросаны осколки, территория дома оцеплена и, к сожалению, нас не пускают домой», — сказал Арсентьев.

Ранее, в пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства взрыва. На данный момент известно, что было нарушено остекление на 25-м этаже жилого дома, признаков пожара обнаружено не было.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023