Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве

Утром 30 мая произошел взрыв в Новой Москве, в результате которого были выбиты стекла в жилой многоэтажке. Очевидцы инцидента в беседе с «Известиями» поделились подробностями происшествия.

Жительница района Татьяна Предеина рассказала, что проснулась в 4:16 от звука хлопка, похожего на взрыв. Она сразу же разбудила мужа. По ее словам, хлопок был очень мощный.

«У нас окно было открыто, а мы в 800 м отсюда. То есть тут ребята, скорее всего, просто подскочили от такого удара», — поделилась она.

Алексей Арсентьев, проживающий в самой многоэтажке, рассказал, что сегодня они с семьей прилетели с отдыха в четыре часа утра. Из-за инцидента их не впустили в здание.

«Увидели такую ситуацию: вокруг дома разбросаны осколки, территория дома оцеплена и, к сожалению, нас не пускают домой», — сказал Арсентьев.

Ранее, в пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства взрыва. На данный момент известно, что было нарушено остекление на 25-м этаже жилого дома, признаков пожара обнаружено не было.