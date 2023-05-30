Корреспондент «Известий» рассказала о ситуации на месте взрыва в Новой Москве
Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте взрыва в Новой Москве и рассказала о ситуации ранним утром 30 мая.
«На газоне рядом с домом мы можем увидеть несколько фрагментов, похоже металлических. С ними только что работали специалисты, осмотрели их, но пока они находятся здесь», — сообщила она.
На кадрах можно увидеть, что пострадала верхняя часть здания, выбиты стекла, фрагменты стекол также можно заметить на земле рядом с подъездами дома.
«Место ЧП, многоэтажный дом, сейчас оцеплено. Здесь находятся на месте пожарный расчет, скорая помощь, машины полиции. Однако помощь никому не потребовалась. Пострадавших, по нашей информации, нет», — подводит итог корреспондент.
По словам очевидцев, сила звука была такой, что люди просыпались в соседних домах, встревоженные громким хлопком за окном.
Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже многоэтажки. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали, что сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства взрыва.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атаки БПЛА. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.