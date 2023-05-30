Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По словам губернатора Московской области Алексея Воробьева, в районах области работала ПВО, было сбито несколько дронов.

В Москве в результате атаки дронов пострадали несколько зданий

В столице в ходе утренней атаки беспилотников повреждения получили несколько зданий. На данный момент известно о трех поврежденных домах в Москве. Одно из них — многоэтажка на улице Атласова, дом 11,в Новомосковском округе. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не зафиксировано.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте инцидента в Новой Москве и рассказала о ситуации. По ее словам, территория вокруг многоэтажки оцеплена, на месте находятся пожарный расчет, скорая помощь, машины полиции. Однако помощь никому не потребовалась.

Предположительно, БПЛА врезался в стену дома.

На опубликованных кадрах видно несколько фрагментов, похоже металлических, которые лежат на газоне рядом с домом. Их уже осмотрели специалисты. На земле также можно заметить осколки стекол.

Как рассказали очевидцы, сила звука была такой, что люди просыпались в соседних домах, встревоженные громким хлопком за окном.

Позднее появилась информация, что в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже.

Впоследствии также стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Собянин подтвердил атаку беспилотников

Атаку дронов на столицу подтвердил мэр Сергей Собянин. В своем Telegram-канале глава города написал, что незначительные разрушения произошли в нескольких зданиях. Он рассказал, что на местах происшествий находятся экстренные службы, они выясняют обстоятельства случившегося.

По словам Собянина, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

Также он сообщил, что, согласно информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Необходимая помощь им была оказана на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

Мэр призвал москвичей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Москве

Звуки взрывов сегодняшним утром слышали и жители Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя в Telegram-канале также подтвердил атаку беспилотников и уточнил, что звуки взрывов — это работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Воробьев также рассказал, что несколько беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, добавив, что в связи с ЧП в регионе работают все экстренные службы.

Минобороны заявило о предотвращении атаки восьми дронов на Москву

Минобороны РФ заявил, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены.

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве назвали атаку беспилотников по объектам Москвы террористическим актом киевского режима.

Аэропорты Москвы и области продолжают работать в штатном режиме

В Росавиации в свою очередь сообщили, что аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».