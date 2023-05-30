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Шойгу назвал цель атаки украинских беспилотников в Москве

Шойгу: целью атаки украинских БПЛА в Москве были гражданские объекты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Целью атак украинских беспилотников в Москве 30 мая были объекты гражданской инфраструктуры, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», — подчеркнул глава ведомства.

Шойгу уточнил, что всего в атаке на российскую столицу участвовали восемь БПЛА самолетного типа, и все они были поражены оборонными средствами.

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Так, три беспилотника, долетевшие до Москвы, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

А еще пять были сбиты еще над Московской областью помощью зенитно ракетного-пушечного комплекса «Панцирь», добавил министр.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил хорошую работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в свете атак украинских беспилотников в Москве и Подмосковье.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».

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