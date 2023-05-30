В Кремле прокомментировали работу ПВО после атаки БПЛА в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 мая, отметил хорошую работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в свете атак украинских беспилотников в Москве и Подмосковье.

«Могу лишь сказать, что ПВО сработала хорошо», — отметил Песков.

Он также сообщил, что рабочий день президента РФ Владимира Путина начался рано. По словам официального представителя Кремля, Путин оперативно получал информацию от Министерства обороны, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от МЧС.

«Все сработали должным образом, сработали хорошо, сработала система ПВО. Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Большего я по этой теме сказать не могу», — заявил Песков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Там отметили, что три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В ведомстве назвали атаку беспилотников по объектам Москвы террористическим актом киевского режима.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях столицы произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.

В частности, в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте в столице. Из здания были эвакуированы 300 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

До этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.