Опубликованы кадры с места падения БПЛА на Ленинском проспекте

На месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у дома на Ленинском проспекте в Москве работают сотрудники экстренных служб. В распоряжении «Известий» во вторник, 30 мая, имеются кадры с места происшествия.

На видеокадрах запечатлены обломки дрона, которые нашли у дома.

После падения БПЛА из дома были эвакуированы 300 жильцов, которые смогут вернуться в свои квартиры после того, как место инцидента осмотрят взрывотехники.

По словам одного из местных жителей, беспилотник влетел в окно квартиры на 14-м этаже. В этот момент внутри находилась хозяйка жилища. Женщина не пострадала.

Утром 30 мая в МЧС поступило также сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. Как рассказали «Известиям» очевидцы инцидента, мощный хлопок прогремел приблизительно в 4:00 утра. Алексей Арсентьев, проживающий в самой многоэтажке, сообщил, что его семью не пустили в здание, вокруг дома были разбросаны осколки, территория оцеплена.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА в Москве. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал. Мэр также сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Тем же днем официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины, объекты уничтожены. В результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.