Губернатор сообщил о падении двух БПЛА на трассу в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 июня сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на трассу М-3 «Украина».
«Сегодня утром на автодороге М-3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два БПЛА», — написал он в Telegram, добавив, что детонации беспилотников не произошло.
В настоящее время территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия, организованы пути объезда.
Ранее, 1 июня, неопознанный объект упал в поле около поселка Товарково в Калужской области. Произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет. На месте взрыва образовалась воронка и загорелась сухая трава.