В Крыму за ночь было нейтрализовано девять украинских БПЛА
Девять украинских беспилотных летательных аппаратов было (БПЛА) сбито или посажено за ночь в Крыму. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Джанкое из-за падения одного беспилотника повреждены остекление трех частных домов и два автомобиля.
Глава республики также сообщил, что на территории частного домовладения обнаружен один невзорвавшийся беспилотник. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.
Жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет.
О том, что в Джанкое был сбит БПЛА, ранее в этот день сообщал советник главы республики Олег Крючков. Он отмечал, что подробности появятся позднее.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.