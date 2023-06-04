Советник главы Крыма Крючков сообщил о сбитом беспилотнике в Джанкое

На севере Крыма, в городе Джанкой, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом ночью в воскресенье, 4 июня, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал он в своем Telegram-канале.

Крючков отметил, что на месте работают оперативные службы. Подробности случившегося появятся утром.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на четверг, 25 мая, российские военные ликвидировали шесть БПЛА в разных районах Крыма. Они были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили очередную атаку беспилотников на город. По его словам, в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько были заглушены и посажены средствами РЭБ.

12 мая Аксенов рассказал о сбитом беспилотнике на западе Крыма. Он добавил, что ситуация под контролем, пострадавших нет.