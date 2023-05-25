Аксенов заявил об отражении атаки шести беспилотников в Крыму

Российские военные ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах Крыма в ночь на четверг, 25 мая, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили очередную атаку беспилотников на город. По его словам, в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

3 мая советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два ударных беспилотника. Повреждений и пострадавших не было.

1 мая Аксенов заявил, что на западе Крыма был сбит БПЛА. Он отметил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.

В тот же день Развожаев сообщил, что силы ПВО России уничтожили беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте.