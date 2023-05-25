Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на строительном рынке в Одинцово
Общество
В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира
Армия
ВС РФ отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Служащие ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот»
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате

Аксенов заявил об отражении атаки шести беспилотников в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах Крыма в ночь на четверг, 25 мая, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров
Украина продолжает применять тактику диверсий, не имея возможности победить на поле боя, считают эксперты

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили очередную атаку беспилотников на город. По его словам, в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

3 мая советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два ударных беспилотника. Повреждений и пострадавших не было.

1 мая Аксенов заявил, что на западе Крыма был сбит БПЛА. Он отметил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.

В тот же день Развожаев сообщил, что силы ПВО России уничтожили беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023