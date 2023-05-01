На западе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов 1 мая.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее, 29 апреля, российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Крымом. Глава региона уточнил, что жертв и разрушений в результате происшествия нет.

Атака на полуостров велась параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь. В результате этого в тот день в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, ему был присвоен наивысший ранг сложности. Открытое горение на нефтебазе ликвидировали.