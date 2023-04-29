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В Севастополе загорелась нефтебаза после атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки. Об этом 29 апреля сообщил источник «Известий».

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м, пожару присвоен 4 класс.

О пострадавших не сообщалось. На месте работают все необходимые спецслужбы. Подробности инцидента уточняются.

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Ранее, 24 апреля, Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он уточнил, что один надводный дрон уничтожен, второй взорвался сам.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что Киев попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Все аппараты уничтожены, добавил он.

Как отметил «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, украинские боевики стараются потопить какой-нибудь корабль или нанести ему повреждения. Они хотят распространить новость по всему миру, что могут достать до Севастополя. Между тем, добавил он, российская сторона давно организовала противодиверсионную защиту.

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