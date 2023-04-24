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Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ в Севастополе

МО РФ: уничтожены три беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать пункты ЧФ в Севастополе
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Фото: соцсети
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Киев попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все аппараты уничтожены. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня около трех часов тридцати минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами», — сказал он.

По словам Конашенкова, все катера противника уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения. Аппараты ликвидировали на подходе к Севастопольской бухте.

Рано утром в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Он уточнил, что один надводный дрон уничтожен, второй взорвался сам.

В конце марта марта Развожаев сообщил об атаке морских беспилотников на город. Аппараты пытались проникнуть в бухту, по ним велся огонь из стрелкового оружия. Также по цели отработала противовоздушная оборона.

По данным Минобороны РФ, ранним утром 22 марта противником была предпринята попытка проведения террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь.

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