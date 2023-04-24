Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников в Севастополе

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

Губернатор пояснил, что с 3:30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. Один надводный дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. Никакие объекты не повреждены.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил он.

22 марта Михаил Развожаев сообщил об атаке морских беспилотников на город. Он уточнил, что объекты пытались проникнуть в бухту, по ним велся огонь из стрелкового оружия. Также по цели отработала противовоздушная оборона.

По данным Минобороны РФ, ранним утром 22 марта противником была предпринята попытка проведения террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь. Исполняя обязанности рейдовой службы на посту наблюдения, военные Марина Фалеева и Татьяна Целуйко сорвали замысел противника, уничтожив неизвестные беспилотные надводные морские аппараты, движущиеся на вход в гавань.