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Адмирал рассказал о целях украинских морских дронов в Севастополе

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные формирования Украины стараются потопить какой-нибудь корабль или нанести ему повреждения, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Так он прокомментировал новость об уничтожении трех морских беспилотников на подходе к Севастополю.

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«Пытаются продемонстрировать, что они воюют и достают до Севастополя — главной базы Черноморского флота. Хотят прорваться туда, может, в причал попасть или в корабль, и распространить эту новость на весь мир. Но противодиверсионную защиту мы организовывали давно. С учетом предыдущих действий беспилотников, там оборона построена надежно», — рассказал он.

Также Валентин Селиванов считает, что ВФУ будут «пробовать ударить по Севастополю до тех пор, пока не закончатся боевые действия».

В Минобороны России рассказали, что 24 апреля около 3:30 ВФУ была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Они были уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте, отметили в военном ведомстве.

Для удара по Севастополю применялись дроны, аналогичные тем, что были уничтожены в городе в марте, рассказали источники «Известий». С этих дронов были убраны все выступающие элементы — антенны, видеокамеры и т.д. Это оборудование находится внутри корпуса. По этой причине дрон создает при движении минимум волнений и его сложно обнаружить. Для того, чтобы затруднить обнаружение и уничтожение силам охраны водного региона, удар наносился в сумерках рано утром.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску

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