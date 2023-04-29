В Крыму сбили два украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Крымом. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Силами ПВО был сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.). Жертв и разрушений нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Он также уточнил, что атака на полуостров велась параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь.

Ранее в этот день в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, ему был присвоен наивысший ранг сложности. В настоящее время открытое горение на нефтебазе ликвидировали.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке морских беспилотников на город. Он уточнил, что объекты пытались проникнуть в бухту, по ним велся огонь из стрелкового оружия. Также по цели отработала противовоздушная оборона.