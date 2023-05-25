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Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Развожаев: в Севастополе силами флота сбили два БПЛА, еще несколько заглушены
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил 25 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что объекты в городе не пострадали. Обстановка находится на контроле служб.

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Ранее, 22 мая, вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что в Севастополе уже 240 лет располагается Черноморский флот с жизненно важной для государства авиацией. По его словам, посягательство на одну из основ российской стратегической безопасности законодательно обязывает страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва.

Таким образом, указал Мурадов, власти США в лице советника американского президента Джейка Салливана согласились на применение американской авиации против Крыма и одобрили развязывание ядерной войны.

До этого, 7 мая, губернатор Севастополя сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ ночью отразили атаку украинских беспилотников. Развожаев уточнил, что никакие объекты в городе не пострадали в результате инцидента.

Также 4 мая в районе аэродрома Бельбек на северо-западе Севастополя был уничтожен беспилотник. Никакие объекты в результате не пострадали.

29 апреля рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.

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