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Силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя: ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
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Фото: t.me/bazabazon
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, никакие объекты в городе не пострадали в результате инцидента. Продолжается контроль обстановки.

«Один БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

В общей сложности на Крым и Севастополь было направлено 10 летательных аппаратов.

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Ранее, 4 мая, в районе аэродрома Бельбек на северо-западе Севастополя был уничтожен беспилотник. Никакие объекты в результате не пострадали.

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