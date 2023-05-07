Силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, никакие объекты в городе не пострадали в результате инцидента. Продолжается контроль обстановки.

«Один БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

В общей сложности на Крым и Севастополь было направлено 10 летательных аппаратов.

Ранее, 4 мая, в районе аэродрома Бельбек на северо-западе Севастополя был уничтожен беспилотник. Никакие объекты в результате не пострадали.