В районе аэродрома Бельбек уничтожили беспилотник

В районе аэродрома Бельбек уничтожен беспилотник. Об этом 4 мая сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Бельбек расположен на северо-западе Севастополя и является аэродромом совместного базирования.

Накануне крымские власти сообщили, что российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два ударных беспилотника. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, БПЛА сбили на юго-востоке республики.

Аналогичный случай произошел 1 мая. Тогда беспилотник сбили на западе Крыма. Аксенов подчеркивал, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.