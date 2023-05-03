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В Крыму силы ПВО сбили два ударных беспилотника

Глава Крыма Аксенов сообщил о работе сил ПВО России на юго-востоке полуострова
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В Крыму российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два ударных беспилотника. Об этом 3 мая сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты на юго-востоке республики. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Власти призывают не выкладывать видео работы ПВО.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 1 мая, Аксенов сообщил, что на западе Крыма был сбит беспилотник. Он отметил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО России уничтожили БПЛА при попытке подлета к Севастопольской бухте. Еще один беспилотник был сбит над Крымом.

До этого, 29 апреля, рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.

24 апреля Развожаев уведомил о том, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он добавил, что один надводный дрон уничтожен, второй взорвался сам.

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