Развожаев сообщил о двух сбитых БПЛА над Крымом и у Севастопольской бухты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при попытке подлета к Севастопольской бухте.
«При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник… был сбит над территорией Республики Крым», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале 1 мая.
По его словам, на данный момент в городе тихо. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, также продолжается контроль обстановки.
Развожаев также призвал доверять только проверенной официальной информации.
Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские силы ПВО сбили БПЛА на западе региона. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
До этого, 29 апреля, рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.