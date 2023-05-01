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Развожаев сообщил о двух сбитых БПЛА над Крымом и у Севастопольской бухты

Губернатор Развожаев: ПВО сбила один беспилотник над Севастополем и еще один над Крымом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при попытке подлета к Севастопольской бухте.

«При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник… был сбит над территорией Республики Крым», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале 1 мая.

По его словам, на данный момент в городе тихо. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, также продолжается контроль обстановки.

Развожаев также призвал доверять только проверенной официальной информации.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские силы ПВО сбили БПЛА на западе региона. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

До этого, 29 апреля, рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.

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